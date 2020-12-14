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Евгения Медведева объявила об участии в показательных выступлениях на чемпионате России

Евгения Медведева объявила об участии в показательных выступлениях на чемпионате России
Фигурное катание / Чемпионат России 0

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева объявила, что примет участие в показательных выступлениях в рамках чемпионата России, который пройдёт с 24 по 27 декабря. Напомним, ранее сообщалось, что Медведева по состоянию здоровья не выступит в соревнованиях одиночниц.

«Я появлюсь на показательных чемпионата России. Очень постараюсь поднять хотя бы один прыжок. Времени совсем мало, ножки ещё совсем слабенькие. Но я работаю над этим. Возможно, что-то новое подготовим», — рассказала Медведева в интервью Первому каналу.

Ранее Евгения из-за проблем со спиной не выступила ни на одном этапе Кубка России. Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года, двукратная чемпионка мира (2016, 2017), бронзовый призёр чемпионата мира (2019), двукратная чемпионка Европы (2016, 2017), двукратная чемпионка России (2016, 2017), двукратная победительница финалов Гран-при (2015, 2016).

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