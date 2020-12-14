Ирина Слуцкая рассказала, как загадывать желания на Новый год

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы в женском одиночном катании Ирина Слуцкая рассказала, как правильно загадывать желания.

«Говорят, чтобы желание сбылось, нужно загадывать его правильно:



Без слов «хочу», «желаю» и т. д.

В настоящем времени — говорить так, словно это происходит прямо сейчас.

Не использовать частицу «не».



Давайте попробуем? Ведь Новый год не за горами. Я начну…

Я продолжаю заниматься любимым делом, и с моими родными всё в порядке. В доме царит спокойствие и уют.



А теперь ваша очередь», — написала Слуцкая на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Ирины Слуцкой в «Инстаграме».

Слуцкая замужем во второй раз, она воспитывает троих детей.