Ирина Слуцкая рассказала, как загадывать желания на Новый год
Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы в женском одиночном катании Ирина Слуцкая рассказала, как правильно загадывать желания.
«Говорят, чтобы желание сбылось, нужно загадывать его правильно:
Без слов «хочу», «желаю» и т. д.
В настоящем времени — говорить так, словно это происходит прямо сейчас.
Не использовать частицу «не».
Давайте попробуем? Ведь Новый год не за горами. Я начну…
Я продолжаю заниматься любимым делом, и с моими родными всё в порядке. В доме царит спокойствие и уют.
А теперь ваша очередь», — написала Слуцкая на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Ирины Слуцкой в «Инстаграме».
Слуцкая замужем во второй раз, она воспитывает троих детей.
«Я могу!» Ирина Слуцкая рассказала неожиданные факты о себе
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