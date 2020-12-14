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Ирина Слуцкая рассказала, как загадывать желания на Новый год

Ирина Слуцкая рассказала, как загадывать желания на Новый год
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы в женском одиночном катании Ирина Слуцкая рассказала, как правильно загадывать желания.

«Говорят, чтобы желание сбылось, нужно загадывать его правильно:

Без слов «хочу», «желаю» и т. д.
В настоящем времени — говорить так, словно это происходит прямо сейчас.
Не использовать частицу «не».

Давайте попробуем? Ведь Новый год не за горами. Я начну…
Я продолжаю заниматься любимым делом, и с моими родными всё в порядке. В доме царит спокойствие и уют.

А теперь ваша очередь», — написала Слуцкая на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Ирины Слуцкой в «Инстаграме».

Слуцкая замужем во второй раз, она воспитывает троих детей.

«Я могу!» Ирина Слуцкая рассказала неожиданные факты о себе
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