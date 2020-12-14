Медведева начнёт 2021 год с участия в фестивале Авербуха «Чемпионы» в Сочи

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева примет участие в фестивале Ильи Авербуха «Чемпионы», который пройдёт на льду дворца спорта «Айсберг» в Сочи со 2 по 5 января 2021 года.

Также на фестивале фигурного катания выступят Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Оксана Домнина, Роман Костомаров, Екатерина Боброва, Дмитрий Соловьёв, Мария Петрова, Алексей Тихонов, Албена Денкова, Максим Ставиский, Максим Шабалин и другие известные фигуристы.

Организаторы обещают, что на льду будет представлено множество любимых дуэтов и новогодних сюрпризов для всех поклонников фигурного катания! Драматургия фестиваля выстроена таким образом, что каждый номер логично сменяет другой. Номера затейливо структурированы в единое театральное действие, весёлое и романтичное, меланхоличное и ироничное.