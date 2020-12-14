Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Первый канал в прямом эфире покажет большинство видов ЧР по фигурному катанию

Первый канал в прямом эфире покажет большинство видов ЧР по фигурному катанию
Фигурное катание / Чемпионат России 0

Первый канал продолжает подробно освещать соревнования по фигурному катанию в сезоне-2020/2021 с участием российских спортсменов. В конце декабря на Первом можно будет увидеть соревнования чемпионата России по фигурному катанию. Большинство видов, включая показательные выступления, будут показаны в прямом телеэфире, и абсолютно все выступления в полном объёме — в прямом эфире на сайте Первого канала.

Расписание прямых телетрансляций

24 декабря 13:50
Мужчины, короткая программа

25 декабря 15:15
Мужчины, произвольная программа
Танцы, произвольная программа

25 декабря 18:40
Женщины, короткая программа

26 декабря 16:40
Пары, произвольная программа
Женщины, произвольная программа

27 декабря 17:05
Новогодние показательные выступления

«Не надо заставлять и давить». Секреты долгой карьеры от потрясающей Туктамышевой
Лиза никогда даже не задумывалась уйти от Мишина. Разве так бывает?
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020