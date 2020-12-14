Первый канал в прямом эфире покажет большинство видов ЧР по фигурному катанию
Первый канал продолжает подробно освещать соревнования по фигурному катанию в сезоне-2020/2021 с участием российских спортсменов. В конце декабря на Первом можно будет увидеть соревнования чемпионата России по фигурному катанию. Большинство видов, включая показательные выступления, будут показаны в прямом телеэфире, и абсолютно все выступления в полном объёме — в прямом эфире на сайте Первого канала.
Расписание прямых телетрансляций
24 декабря 13:50
Мужчины, короткая программа
25 декабря 15:15
Мужчины, произвольная программа
Танцы, произвольная программа
25 декабря 18:40
Женщины, короткая программа
26 декабря 16:40
Пары, произвольная программа
Женщины, произвольная программа
27 декабря 17:05
Новогодние показательные выступления
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