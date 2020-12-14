Первый канал в прямом эфире покажет большинство видов ЧР по фигурному катанию

Первый канал продолжает подробно освещать соревнования по фигурному катанию в сезоне-2020/2021 с участием российских спортсменов. В конце декабря на Первом можно будет увидеть соревнования чемпионата России по фигурному катанию. Большинство видов, включая показательные выступления, будут показаны в прямом телеэфире, и абсолютно все выступления в полном объёме — в прямом эфире на сайте Первого канала.



Расписание прямых телетрансляций



24 декабря 13:50

Мужчины, короткая программа



25 декабря 15:15

Мужчины, произвольная программа

Танцы, произвольная программа

25 декабря 18:40

Женщины, короткая программа

26 декабря 16:40

Пары, произвольная программа

Женщины, произвольная программа

27 декабря 17:05

Новогодние показательные выступления