Ясмина Кадырова рассказала, чему научилась на тренировках у Этери Тутберидзе

16-летняя Ясмина Кадырова, которая заняла четвёртое место на Гран-при России в паре с Иваном Бальченко, рассказала, как занималась в группе Этери Тутберидзе.

«Мы приезжали ранним утром. Сначала разминка, затем небольшой перерыв, хореография, лёд, заминка. Заканчивали только часов в восемь вечера. Я так уставала, что просто падала в машину без чувств. Но я вспоминаю те времена с хорошими чувствами, потому что научилась преодолевать себя и работать через боль. Это самый большой опыт, который я получила в группе. Раньше я могла сказать: «Больше не могу» — и всё бросить. А там уже не было выбора – нужно работать.

У Этери Георгиевны очень много спортсменов высокого уровня. Если ты не выкладываешься, то не оставляешь себе никаких шансов. Это создаёт элемент соревновательности. Помню, как Саша Трусова выполнила первые четверные прыжки. Остальные сразу стали тянуться за ней. Я, к примеру, начала учить четверной сальхов. Мне этот прыжок давался легче с самого детства, поэтому я остановилась на нём.

Выезжала с него только на тренировках, пока не получила травму. Пришлось вернуться в Казань. Я восстанавливалась почти полгода, но, к своему удивлению, смогла быстро собрать все свои тройные прыжки, вернувшись на лёд. Это тоже результат тренировок у Этери Георгиевны. Раньше я бы учила всё заново даже после двух недель простоя. А здесь шло такое немыслимое количество прыжков, что наработалась колоссальная мышечная память», — приводит слова Кадыровой «Спорт Бизнес Online».