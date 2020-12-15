Евгения Медведева снялась в трейлере видеоигры в образе валькирии

В официальном канале игры Honkai Impact 3rd в YouTube от китайской компании по производству видеоигр miHoYo опубликовано новое видео с двукратным серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года, двукратной чемпионкой мира и Европы Евгений Медведевой. В трейлере Евгения выступила в образе валькирии S-ранга Дюрандаль (Dea Anchora).

Видео, снятое ещё в августе 2020 года, стало частью глобальной рождественской кампании. В нём российская фигуристка показала уникальный танец на льду, облачившись в боевой костюм персонажа, который по сценарию игры, Дюрандаль получила вместе с силой в ходе путешествия к Квантовому Морю.

Видео можно посмотреть на канале Honkai Impact 3rd в YouTube

Напомним, Медведева рассказала о начале сотрудничестве с китайским разработчиком 11 декабря. Уже на следующий день создатели Honkai Impact 3rd разместили фотографию Евгении в образе валькирии.