Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Турнир Nebelhorn Trophy — 2021 стал отборочным на Олимпийские игры в Пекине

Турнир Nebelhorn Trophy — 2021 стал отборочным на Олимпийские игры в Пекине
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Совет Международного союза конькобежцев принял решение сделать турнир Nebelhorn Trophy в сезоне-2021/2022 отборочными соревнованиями к зимней Олимпиаде-2022, которая пройдёт в Пекине (Китай), сообщает пресс-служба ISU.

Nebelhorn Trophy – это ежегодный турнир серии «челленджер», который в 2021 году пройдёт в Оберстдорфе (Германия) с 22 по 25 сентября. Фигуристы, которые в следующем году будут выступать на Nebelhorn Trophy, смогут получить лицензии на Олимпиаду.

Ранее из-за пандемии коронавируса были отменены чемпионат Европы—2021 и финал серии Гран-при сеона-2020/2021. Последний изначально должен был пройти на олимпийской арене в Пекине и стать отборочным и тестовым турниром Игр-2022. Проведение чемпионата мира—2021 пока планируется по графику.

Какой-то кошмар! Почему российских фигуристок лишили чемпионата Европы
Целое поколение великолепных российских спортсменов может остаться без побед на главных турнирах. Что вообще происходит в фигурном катании?
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020