Турнир Nebelhorn Trophy — 2021 стал отборочным на Олимпийские игры в Пекине

Совет Международного союза конькобежцев принял решение сделать турнир Nebelhorn Trophy в сезоне-2021/2022 отборочными соревнованиями к зимней Олимпиаде-2022, которая пройдёт в Пекине (Китай), сообщает пресс-служба ISU.
Nebelhorn Trophy – это ежегодный турнир серии «челленджер», который в 2021 году пройдёт в Оберстдорфе (Германия) с 22 по 25 сентября. Фигуристы, которые в следующем году будут выступать на Nebelhorn Trophy, смогут получить лицензии на Олимпиаду.
Ранее из-за пандемии коронавируса были отменены чемпионат Европы—2021 и финал серии Гран-при сеона-2020/2021. Последний изначально должен был пройти на олимпийской арене в Пекине и стать отборочным и тестовым турниром Игр-2022. Проведение чемпионата мира—2021 пока планируется по графику.
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