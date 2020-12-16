Турнир Nebelhorn Trophy — 2021 стал отборочным на Олимпийские игры в Пекине

Совет Международного союза конькобежцев принял решение сделать турнир Nebelhorn Trophy в сезоне-2021/2022 отборочными соревнованиями к зимней Олимпиаде-2022, которая пройдёт в Пекине (Китай), сообщает пресс-служба ISU.

Nebelhorn Trophy – это ежегодный турнир серии «челленджер», который в 2021 году пройдёт в Оберстдорфе (Германия) с 22 по 25 сентября. Фигуристы, которые в следующем году будут выступать на Nebelhorn Trophy, смогут получить лицензии на Олимпиаду.

Ранее из-за пандемии коронавируса были отменены чемпионат Европы—2021 и финал серии Гран-при сеона-2020/2021. Последний изначально должен был пройти на олимпийской арене в Пекине и стать отборочным и тестовым турниром Игр-2022. Проведение чемпионата мира—2021 пока планируется по графику.