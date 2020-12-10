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Совет ISU решит судьбу чемпионата Европы по фигурному катанию 2021 в Загребе — турнир отменят?

Российский пьедестал на чемпионате Европы
«Чемпионат»
Судный день фигурного катания. Российских фигуристов оставят без чемпионата Европы? LIVE
Прямо сейчас решается судьба главных турниров сезона в фигурном катании. Неужели всё отменят? Все подробности на «Чемпионате».
Фигурное катание / Чемпионат мира 0

10 декабря проходит совет Международного союза конькобежцев, на котором должны быть приняты важнейшие решения относительно текущего сезона в фигурном катание. Главный вопрос заседания — судьба чемпионата Европы, который запланирован на период с 25 по 31 января в Загребе. С большой долей вероятности, турнир могут отменить или перенести из-за сложной ситуации с коронавирусом в Старом Свете. При самом негативном варианте сборная России недосчитается огромного количества медалей, а лидеры нашей команды потеряют важный международный старт и шанс пополнить копилку личных наград золотом континентального первенства. Так что держим кулачки и надеемся, что чиновники всё-таки спасут главный европейский турнир по фигурному катанию.

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Live Алексей Адамов

К сожалению, вероятность отмены чемпионата Европы-2021 по фигурному катанию весьма высока. Ранее ISU уже отменил юниорскую серию Гран-при, чемпионат мира среди юниоров и турнир четырёх континентов, где соревнуются лучшие фигуристы из Азии и Америки. Также не состоялись этапы Гран-при в Канаде и Франции, а финал серии в Китае был отложен на неопределённый срок.

10:05 Алексей Адамов

Чемпионат Европы должен пройти в Загребе (Хорватия) с 25 по 31 января. Однако есть серьёзные поводы сомневаться, что планы организаторов воплотятся в жизнь. На ледовой арене в столице Хорватии недавно развернули госпиталь для больных коронавирусом. Что там вообще происходит?

Коронавирус на ледовой арене. Щербакова и Трусова останутся без чемпионата Европы?
Похоже, спасать крупный турнир в Европе не собираются. Потому что победят русские?
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