Судный день фигурного катания. Российских фигуристов оставят без чемпионата Европы? LIVE

Прямо сейчас решается судьба главных турниров сезона в фигурном катании. Неужели всё отменят? Все подробности на «Чемпионате».

10 декабря проходит совет Международного союза конькобежцев, на котором должны быть приняты важнейшие решения относительно текущего сезона в фигурном катание. Главный вопрос заседания — судьба чемпионата Европы, который запланирован на период с 25 по 31 января в Загребе. С большой долей вероятности, турнир могут отменить или перенести из-за сложной ситуации с коронавирусом в Старом Свете. При самом негативном варианте сборная России недосчитается огромного количества медалей, а лидеры нашей команды потеряют важный международный старт и шанс пополнить копилку личных наград золотом континентального первенства. Так что держим кулачки и надеемся, что чиновники всё-таки спасут главный европейский турнир по фигурному катанию.

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