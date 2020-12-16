Фигуристы Бойкова и Козловский выступят на чемпионате России

Действующие чемпионы Европы в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выступят на чемпионате России, сообщила тренер фигуристов Тамара Москвина.



В середине ноября Бойкова и Козловский второй год подряд выиграли Гран-при России. Но в начале декабря пара пропустила пятый этап Кубка России в Москве. В качестве причины снятия была названа простуда у партнёрши. Бойкова долгое время не тренировалась, но отказываться от старта на чемпионате страны спортсмены не стали.

«Саша активно тренируется с прошлой субботы, они с Дмитрием Козловским готовятся к чемпионату России. Они будут там выступать. От нашего клуба выступят они, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также Пётр Гуменник», — приводит слова Москвиной «РБК Спорт».



Проведение чемпионата России по фигурному катанию запланировано на период с 22 по 27 декабря в Челябинске.