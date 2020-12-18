Алина Загитова: у меня просто бомбезные события в этом году

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова рассказала, как сложился для неё 2020 год. Напомним, спортсменка, поступившая в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), в настоящее время является ведущей телепроекта «Ледниковый период» вместе с чемпионом ОИ-2002 в мужском одиночном катании Алексеем Ягудиным.
«В роли ведущей очень волнительно. Вначале мне было суперсложно, но мне все помогали, особенно Алексей Константинович (Ягудин. — Прим. «Чемпионата»). У меня был учитель, и я очень много занималась. У меня просто бомбезные события в этом году», — сказала Загитова в эфире Первого канала.
В настоящее время 18-летняя спортсменка сдаёт первую сессию. О завершении карьеры или о возвращении к соревнованиям она пока не сообщала.
- 18 декабря 2020
-
13:10
-
11:25
-
00:39
- 17 декабря 2020
-
23:23
-
23:10
-
22:27
-
19:16
-
18:34
-
18:30
-
18:26
-
17:15
-
16:01
-
15:17
-
15:09
-
14:34
-
14:02
-
13:23
-
12:11
-
11:28
-
10:34
- 16 декабря 2020
-
22:50
-
22:23
-
21:29
-
21:09
-
20:57
-
20:38
-
17:37
-
17:25
-
16:30
-
13:41
-
10:37
-
10:19
-
00:01
- 15 декабря 2020
-
21:57
-
20:38