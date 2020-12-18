Алина Загитова: у меня просто бомбезные события в этом году

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова рассказала, как сложился для неё 2020 год. Напомним, спортсменка, поступившая в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), в настоящее время является ведущей телепроекта «Ледниковый период» вместе с чемпионом ОИ-2002 в мужском одиночном катании Алексеем Ягудиным.

«В роли ведущей очень волнительно. Вначале мне было суперсложно, но мне все помогали, особенно Алексей Константинович (Ягудин. — Прим. «Чемпионата»). У меня был учитель, и я очень много занималась. У меня просто бомбезные события в этом году», — сказала Загитова в эфире Первого канала.

В настоящее время 18-летняя спортсменка сдаёт первую сессию. О завершении карьеры или о возвращении к соревнованиям она пока не сообщала.