Татьяна Навка: в мире творится какой-то кошмар

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка назвала кошмаром всю ситуацию в спорте: и отмену соревнований из-за пандемии коронавируса, и последнее решение Спортивного арбитражного суда по санкциям против России.

«Я даже не представляю, через что сейчас проходят все ребята. Во-первых, это страх, что ты не выступишь на Олимпийских играх. У нас же летняя Олимпиада мимо прошла. А каждый год у молодых спортсменов… Допустим, в фигурном катании есть спортсмены, которым уже не 16-17 лет, но некоторым и под 30, и они понимают, что сейчас единственный шанс завоевать заветную медаль. Это всё, к чему ты идешь, стремишься всю жизнь, и через 2-3 года будет совершенно другая история, новые подрастут, которые наступают на пятки. Поэтому это действительно большая трагедия для спортсменов. Я не представляю, если бы меня лишили возможности поехать на Олимпиаду. Такое очень тяжело пережить.

И, конечно, готовясь к сезону (а это каждодневные тренировки!) ты не можешь себе позволить пропустить ни одного дня, потому что один день – и ты уже выходишь из формы, которую нужно нагонять потом месяцами. Некоторые ребята переболели в нашей сборной, я знаю (я говорю про фигурное катание). Тем более, надо выходить на лёд и готовиться, не понимая, к чему ты готовишься. Вот сейчас чемпионат Европы отменили, мы все ждем, какое решение примут с чемпионатом мира. Я всё-таки верю, что его хотя бы проведут (может быть, без зрителей). В мире творится какой-то кошмар.

Я счастлива и рада, что в нашей стране люди всё-таки продолжают соревноваться, какие-то кинотеатры работают, театры работают. Понятно, что мы приняли определённые меры – 25%, но есть возможность у людей жить нормальной, полноценной жизнью. А вот в Америке… Я обалдела. У них чемпионат Америки проводится, во-первых, без зрителей, так ещё и в маске. Это какое-то безумие просто. Мир сошёл с ума», — приводит слова Навки «Радио-КП».