У многих всё хорошо – должность, деньги, перспективы в новой карьере. А кто-то просто жив.

Россию вычеркнули из мирового спорта. Где сейчас те люди, из-за которых это произошло

Итак, Международный спортивный арбитраж (CAS) огласил решение по санкциям для российского спорта. В наше оправдание совсем не верилось, чуда и не произошло – Россия была признана виновной, но хотя бы только на два года, а не на четыре.

Россию лишили права выступать на Олимпиадах. Но неужели это победа? LIVE Российских спортсменов оставили без флага и гимна на два года. Но могло быть намного хуже.

Ужас без конца закончился – и в этом есть хоть какая-то положительная новость. Заварилась вся эта каша пять лет назад — в ноябре 2015 года после первого доклада Независимой комиссии о российской легкой атлетике. Россия узнала имя Дика Паунда, который этой комиссией руководил.

Только на «Чемпионате»! Скандальный доклад WADA на русском! Все 300 с лишним страниц доклада независимой комиссии WADA – впервые с дословным переводом на русский язык.

Потом были два доклада Макларена в 2016 году – раз и два. Именно эти три документа заложили фугасы под фундамент нашего спорта, обезвредить их пытались криворукие… специалисты, и, честно говоря, даже хорошо, что устройства эти, наконец, рванули. Теперь можно оглядеться и все-таки, пусть и вынужденно, начать в чистом поле строить новую жизнь.

Самое время задаться вопросом: где сейчас все те люди, спровоцировавшие самый глубокий кризис в истории российского спорта? «Чемпионат» представляет своё мини-исследование, при этом делая необходимые оговорки. Во-первых, акцент мы сделали на докладе Независимой комиссии 2015 года – началось всё именно с неё, не будь того, первого, доклада, не было бы и сбежавшего Родченкова, и последующих разоблачений. Во-вторых, многие из этих личностей – не публичные (теперь), и мы постарались не переходить грань, отделяющую общественный интерес от частной жизни граждан.

Наконец, это не попытка вывести общую для этой истории мораль. Каждая жизнь – отдельный сюжет, и констатировать можно, пожалуй, только одно: на пользу вся эта история не сыграла почти никому. Даже супругам Степановым и Григорию Родченкову, как бы они не старались убедить всех в обратном.

Впрочем, нет. Мораль всё-таки есть. Чем выше человек – тем больше шансов, что сильно упасть ему не дадут. Чем ниже – тем более велика вероятность, что упадешь ещё ниже.

Виталий Мутко Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

Что сделал. В докладе Независимой комиссии (одним из трех членов которой был тот самый Макларен) Виталий Мутко, тогда занимавший пост министра спорта, ни в чем впрямую не обвинялся. Но именно действия Мутко после этого доклада, по словам Родченкова, помогли последнему принять решение сбежать. Однако уже через два года главе российского спорта по итогам двух частей доклада Макларена года МОК вынес пожизненный запрет на посещение Олимпиад (после апелляции в CAS запрет снят).

Где сейчас. Официально не имеет никакого отношения к спорту с мая 2018 года, когда стал вице-премьером по строительству. Тогда же будто по взмаху палочки исчез из инфополя. С января 2020 года – гендиректор АО «Дом.РФ».

Григорий Родченков — до и после Фото: РИА Новости

Что сделал. Большая ирония в том, что будущий правдоруб и борец за чистый спорт в докладе Независимой комиссии выступает главным преступником и интриганом. «Директор Родченков также являлся неотъемлемым участником сговора по вымогательству денег у спортсменов для сокрытия положительных результатов проб на допинг» — одна из многих жирных цитат того доклада. И именно из-за действий Родченкова наших легкоатлетов закрыли в 2015 году, да так и не выпустили до сих пор. Но спустя всего несколько месяцев злодей превратится в благородного Зорро.

Где сейчас. В том же ноябре 2015 года уехал в Америку, где и находится до сих пор в непубличном месте под программой по защите свидетелей. В этом году выпустил автобиографическую книгу-бестселлер на английском, летом дал первое интервью российским медиа. В США месяц назад принят закон для краткости названный̆ «Акт Родченкова», по которому можно начать преследование любого тренера и специалиста из любой страны, если их уличат в допинговых махинациях и при этом пострадают американские спортсмены.

Родченков – по-прежнему пёс. Лишь у другого хозяина. Интервью на русском всё прояснило Беглый Григорий Родченков наконец-то заговорил на родном языке. И после этого вопросов к нему не осталось.

Супруги Степановы

Что сделали. Полузабытые персонажи, в своё время гремевшие на уровне Родченкова. Именно они, бывший допинг-офицер РУСАДА Виталий и бегунья на средние дистанции Юлия, дали фактуру, в том числе снятую скрытой камерой, для расследования сначала журналисту Хайо Зеппельту, а затем и Независимой комиссии. Зачем они это сделали – сам Степанов в своё время подробно и в двух частях рассказал «Чемпионату».

«За правду не платят. За неё только отвечать приходится» Во 2-й части интервью «русского Сноудена» – подробности скрытой съёмки для фильма, заложница Савинова и публичное обращение к Борзаковскому.

Где сейчас. В отличие от Родченкова, Степановым не удалось стать полноценными медиазвёздами, что обеспечило бы им безбедную жизнь. Уже четвёртый год они живут в неизвестном месте в США на положении соискателей убежища с временным видом на жительство. По признанию Виталия Степанова, он до сих пор находится в поисках постоянной работы. Впрочем, о сделанном супруги не жалеют – по крайней мере, в публичных выступлениях.

Валентин Балахничёв Фото: РИА Новости

Что сделал. Бессменный президент Всероссийской федерации легкой атлетики с момента распада СССР по 2015 год, когда добровольно-принудительно подал в отставку со всех постов в ВФЛА и IAAF на фоне разгорающегося скандала. В докладе Независимой комиссии называется одним из главных организаторов схемы вымогательства денег у российских легкоатлетов в обмен на сокрытие допинг-проб. В сентябре этого года суд в Париже признал его виновным в «активной и пассивной коррупции» и приговорил к виртуальным трём годам тюремного заключения (виртуальным – потому что Балахничёв сразу сказал, что на суд не явится и его решения не признает).

Где сейчас. Какое-то время после отхода от дел был активен в соцсетях, но сейчас 71-летний Балахничёв там редкий гость и, по сообщениям его близких, ведёт обычную жизнь российского пенсионера. Периодически испытывает проблемы со здоровьем. По итогам решения суда в Париже у российских следственных органов вопросов к Балахничёву не возникло.

Юрий Нагорных

Юрий Нагорных Фото: РИА Новости

Что сделал. Если в легкоатлетическом докладе тогдашний замминистра спорта Юрий Нагорных упоминается считанное число раз без обвинительного контекста, то уже в докладах Макларена, основанных на показаниях Родченкова, Нагорных – тот человек, который непосредственно контролировал подмены допинг-проб в российском спорте в 2011-2015 годах. Перед началом Игр-2016 был отстранён от должности. В декабре 2017 года МОК пожизненно дисквалифицировал Нагорных. В отличие от того же Виталия Мутко, никогда не комментировал эти обвинения и не оспаривал их в судах.

Где сейчас. Ещё пару лет назад официальные сайты быстро удаляли нечаянно размещённые фотографии и материалы, в которых говорилось о визите Нагорных к известному фигурнокатательному тренеру или о назначении его новым председателем правления РФСО «Локомотив». В наши дни Нагорных полноценно вернулся в качестве публичного лица: в конце ноября 2020 года его представили как директора ОАО «РЖД» по коммуникациям (с весны 2019 года он уже был членом совета директоров ФК «Локомотив»).

Наталья Желанова

Что сделала. По мнению Макларена, Желанова как советница министра спорта по антидопинговым вопросам была одним из трёх «связных», кому Родченков передавал положительные допинг-пробы, а та, а свою очередь, направляла отчёты Нагорных. Родченков также утверждает, что советница Мутко была одной из тех, кто давал взятки руководству IAAF за сокрытие положительных проб. Летом 2016 года была отстранена от должности.

Наталья Желанова Фото: РИА Новости

Где сейчас. Совпадение это или нет, но теперь Желанова работает в строительной сфере, куда перешёл ее бывший начальник Виталий Мутко – с прошлого года она стала заместителем исполнительного директора в ассоциации «Национальное объединение строителей». Её прямой руководитель Виктор Прядеин – бывший вице-президент «Олимпстроя», занимавшийся строительством олимпийских объектов Игр-2014.

Алексей Великодный

Что сделал. Бывший пятиборец средней руки (однажды выигравший этап Кубка мира – причём неожиданно для себя) Великодный вряд ли рассчитывал вляпаться в такое громкое дело, когда вскоре после завершения карьеры устроился работать в ЦСП Минспорта на вполне себе рядовую должность. По версии Макларена, он был ещё одним «связным», то есть человеком, кому Родченков передавал всю информацию о положительных допинг-пробах. Отстранён от работы летом 2106 года.

Где сейчас. «Пристраивать» Великодного не стал никто из его бывших боссов, несмотря на его непростую семейную ситуацию. Сейчас он работает инструктором в одном из фитнесс-центров, параллельно его объявления о частных уроках можно найти на нескольких специализированных сайтах.

Авак Абалян

Что сделал. На протяжении короткого времени в конце 2013 года заместитель директора Департамента науки и образования министерства спорта Абалян был третьим «связным» Родченкова (если, опять же, верить Макларену). Почему именно Абалян и почему его функции так быстро прекратились – ответа нет. Известно лишь, что он в числе прочих по результатам доклада был отстранён от работы летом 2016 года.

Где сейчас. У него всё хорошо – с апреля 2018 года Абалян возглавил Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный научный центр физической культуры и спорта» (ФГБУ ФНЦ ВНИИФК).

Ирина Родионова

Что сделала. Бывший заместитель директора Центра спортивной подготовки Минспорта Ирина Родионова – одна из самых непубличных фигур в этой истории, она никогда не давала интервью и в общем доступе найти её фото почти невозможно (ниже одна из немногих – когда в 2010 году прошло награждение премиями мэра Москвы, а Родионова в ту пору была замдиректора Центра инновационных спортивных технологий Москомспорта). На Играх в Сочи она была штатным сотрудником как глава управления медицинских и научно-исследовательских программ. Именно Родионова, по словам Родченкова, собирала образцы чистой мочи у спортсменов и организовывала их хранение в холодильнике ЦСП.

Где сейчас. Подтверждённой информации найти не удалось. По неофициальной – работает в структурах РЖД.

Сергей Португалов

Что сделал. Главным злым гением доклада Независимой комиссии стал спортивный врач, кандидат медицинских наук, профессор ВНИИФК Сергей Португалов. В расследовании Зеппельта и последующем докладе Португалов обвиняется в снабжении российских атлетов запрещенными препаратами и в участии в сговоре с целью сокрытия положительных результатов допинг-контроля в обмен на процент от суммы выигранных спортсменами наград. В марте 2017 года CAS пожизненно дисквалифицировал Португалова.

«Три дурака». Глупости и «косяки» в отчёте WADA Переодетые агенты ФСБ, убегающие через окно допинг-офицеры и раскаявшиеся преступники – как WADA написала детективный роман, а не отчёт.

Где сейчас. В ноябре этого года мэтру исполнилось 70 лет, но его умения по-прежнему востребованы. Он является соучредителем ООО «Клоков. Технологии спортивной тренировки и восстановления» (его партнеры – отец и сын Клоковы, чемпионы мира и Европы по тяжелой атлетике). Кроме того, Португалова часто приглашают выступать в качестве эксперта по спортивному питанию и восстановлению. В соцсетях профессора тоже можно встретить – там он в основном ругает действующую власть (предшественников в 90-е он ругает тоже).

Алексей Мельников

Что сделал. Очередной крупный фигурант доклада Независимой комиссии – бывший старший тренер сборной по видам выносливости лёгкой атлетики. Свидетели, опрошенные членами комиссии, утверждали, что от них требовали выплачивать проценты от выигранных денег как Мельникову, так и Португалову. Также свидетели отметили, что Мельников лично предупреждал их о грядущих тестированиях на допинг как минимум за день до проведения. Вместе с Балахничёвым, Мельников находится в международном розыске. В сентябре этого года парижский суд приговорил его к двум годам лишения свободы за «пассивную» коррупцию.

Где сейчас. По неофициальным сведениям, до недавнего времени состоял на ставке Центра спортивной подготовки Минспорта в качестве аналитика. Сохраняет неформальные отношения с нынешним главным тренером сборной России по легкой атлетике Юрием Борзаковским: Мельников крестил его детей, а в свое время приложил серьёзные усилия, чтобы закрыть уголовное дело, возбужденное по факту ДТП с участием олимпийского чемпиона-2004.

Виктор Чёгин

Виктор Чегин Фото: РИА Новости

Что сделал. Тут без комментариев, достаточно почитать один из десятков текстов «Чемпионата» на эту тему. Достаточно сказать, что на счету этого тренера по ходьбе из Мордовии – более трех десятков дисквалифицированных учеников.

Жизнь и спортивная смерть великого и ужасного Чёгина Один из самых успешных и одиозных тренеров начала XXI века Виктор Чёгин завершил карьеру после серии допинговых скандалов.

Где сейчас. Пожизненно дисквалифицирован РУСАДА в 2016 году. Дважды его «засекали» на сборах, где он продолжал тренировки со спортсменами, в последний раз – в начале 2020 года. Владеет частной охранной компанией «Честь-С». С декабря 2016 года — после вступления в силу его отстранения — компания получила три госконтракта общей суммой 8,5 миллиона рублей на обеспечение безопасности тренировочного центра в Саранске.

Супруги Шобуховы

Что сделали. Вместе с супругами Степановыми супруги Шобуховы выступили спусковым крючком к старту полномасштабного расследования о манипуляциях и коррупции в российской легкой атлетике. По их словам, Валентин Балахничёв за решение допинговых проблем требовал от них 450 тысяч евро, часть которых в итоге была предназначена главе IAAF Ламину Диаку. Когда в 2013 году бегунью все же дисквалифицировали, то Балахничёв, по утверждению супругов, вернул им не всю сумму, а только 300 тысяч евро. После чего они решили говорить. Только это им не помогло. За такое сотрудничество ВАДА скостило Шобуховой всего 7 месяцев (до двух с половиной лет), при этом отказавшись рассматривать вопрос аннулирования долгов по возврату призовых денег (организаторы одного только Лондонского марафона требовали около полумиллиона долларов). В итоге спортсменка завершила карьеру.

Лилия Шобухова Фото: РИА Новости

Где сейчас. Лилия и Игорь Шобуховы живут в родном для них башкирском городе Белорецке, в своём доме, у них двое детей. Шобухова не без успеха тренирует в спортшколе Белорецкого района. Среди ее воспитанниц – 17-летняя дочь Анна, также бегающая на средние и длинные дистанции.

Супруги Фарносовы

Что сделали. Знаменитая бегунья на 800 м Мария Фарносова пала жертвой собственной доверчивости – под скрытую камеру и диктофон подробно рассказала Юлии Степановой о фарм-программах, в том числе используемых лично и при содействии мужа Алексея (назовём осторожно: на видео и аудио – человек, похожий на Марию Фарносову). Из-за этого она попала под пакет санкций Независимой комиссии, была признана виновной в применении запрещённых средств и методов, и апелляция в CAS ни к чему не привела. После окончания дисквалификации возобновлять карьеру с учётом требования возврата призовых не было смысла.

Где сейчас. Фарносовы недавно переехали из подмосковного Подольска в Краснодар – больше солнца и лучше экология, как они говорят. Мария занимается детьми (их у супругов двое), Алексей тренирует.

Дарья Пищальникова

Дарья Пищальникова Фото: РИА Новости

Что сделала. Ещё одна неудачная попытка явки с повинной – на этот раз в исполнении метательницы диска. Формально две дисквалификации Пищальниковой, приведшие к пожизненному отстранению, не имеют никакого отношения ни выводам Независимой комиссии, ни к докладу Макларена, но вездесущий Родченков и тут наследил. Источники комиссии утверждают, что россиянка еще в 2012 году направила в ВАДА письмо, в котором рассказала о манипуляциях с допинг-пробами, осуществляемых Родченковым (якобы она даже платила ему), однако впоследствии это письмо отозвала. Если вовремя предать – это не предать, а предвидеть, то верно и обратное: если не можешь предвидеть – лучше не предавай.

Где сейчас. Работает в одном из фитнес-клубов родного Майкопа. Уже несколько лет как член регионального штаба в Адыгее принимает активное участие в спортивных проектах ОНФ.

Владимир Казарин

Что сделал. Личный тренер Марии Фарносовой и других известных бегуний пал жертвой тайных записей Юлии Степановой. Независимая комиссия определила, что Владимир Казарин постоянно практиковал введение спортсменам субстанций, улучшающих показатели выступлений, и рекомендовала пожизненно запретить заниматься ему тренерской деятельностью (что было подтверждено CAS в 2017 году).

Где сейчас. Казарин не сдался и ещё в 2018-2019 годах продолжал тайно тренировать, пока его окончательно не разоблачило РУСАДА. Его спортсменам, которые работали с ним, дали разные сроки дисквалификации (лишь одного из них полностью оправдали). Чем сейчас занимается специалист, которому в следующем году стукнет 70, сказать сложно, но хочется верить – он больше не тренирует.

Владимир Мохнёв

Что делал. Тренировал Юлию Степанову и заплатил за это. В 2014 году Степанова тайно записывала разговоры со своим тренером, и предоставленная информация стала основанием для дисквалификации Мохнёва на 10 лет.

Где сейчас. В 2019 году агентство Reuters опубликовало снимки, на которых запечатлен тренер легкоатлетов Владимир Мохнёв. На стадионе в Курске он якобы давал указания спортсменам. Сам тренер все обвинения категорически отверг, заявив, что занимается частным извозом, чтобы выжить, а на стадионе просто присутствовал как зритель. «Эта сучка Степанова сломала мне жизнь. А муженёк её завербован американцами», — как-то бросил Мохнёв.

Дисквалифицированный тренер Мохнев: могу ходить куда хочу. Я что, прокажённый?

Олег Попов

Что сделал. Еще один информатор Независимой комиссии. Именно супруг метательницы диска Лады Черновой (пожизненно дисквалифицированной за два допинг-случая) рассказал про якобы имевшую место попытку Пищальниковой отправить письмо в ВАДА. Он же подробно сообщил о схеме подмены проб: «В мае 2012 года Мельников передал Родченкову список из 67 спортсменов, которые должны были быть «чисты», а затем предоставил Родченкову чистые пробы, которые требовалось использовать в том случае, если пробы этих 67 спортсменов покажут положительный результат при допинг-контроле. Родченкова попросили заменить все положительные пробы на чистые, предложив за каждый подлог гонорар в размере 30000 рублей. Эту сумму должны были оплатить сами спортсмены». Никаких дивидендов от этого сотрудничества Попов не получил – но не факт, что это было его целью.

Где сейчас. Нет информации. Точно известно, что он не тренирует. На прямой вопрос «Чемпионата» был дан ответ: «К докладу Макларена я не имею никакого отношения». На этом диалог был закончен.