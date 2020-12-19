Добрин: чтобы добиться признания Тутберидзе, нужно продать душу дьяволу

Бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров 2005 года Сергей Добрин рассказал о работе ассистентом в группе Этери Тутберидзе.



«Такая глыба в мире фигурного катания, как Этери Георгиевна, сама предложила приехать к ней и попробовать стать её ассистентом. Поработав месяц, получил неоценимый опыт. И при этом понял, что нужно идти своим путём.

Действительно ли у Тутберидзе конвейерная система тренировок? Может быть, крамольную вещь скажу, но, чтобы добиться признания Этери Георгивны, нужно продать душу дьяволу. Все говорят о жёсткости тренера и конкуренции учеников, которая зачастую выхолащивает их до предела. Внутри всё гораздо жестче. Чтобы выдержать конкуренцию и добиться успеха, нужно иметь колоссальную стрессоустойчивость.

В моей судьбе Тутберидзе сыграла громадную роль. Только спустя много лет стал понимать многие нюансы. Безусловно, Этери Георгиевна — великий тренер и очень умный человек. Работа была организована идеально. Тутберидзе находила ассистентов, которые ее не подведут. Без ошибок, конечно, не обходится, но Tutberidze Team, как мне кажется, именно команда», — приводит слова Добрина «Спорт уик-энд».