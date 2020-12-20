Тодоренко и Костомаров представили страстный прокат на шоу «Ледниковый период»

Олимпийский чемпион Роман Костомаров и телеведущая Регина Тодоренко представили очередной прокат на передаче «Ледниковый период». На этот раз в качестве музыкального сопровождения была выбрана композиция Мильвы Rinascerò – Preludio para el Año 3001.
«Ох, как Регина сегодня была сильна до невозможности. Ох, они тут нацеловались, наобнимались, налюбились и упали в конце. И дышать нечем, на разрыв аорты. Пустых мест в программе не было, всё было окутано любовью», — прокомментировала прокат заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
«Ух вы и натворили сегодня! Регина, представляю, как тебя Рома „дрессировал“… Очень сложно — на огромном ходу перестроения… Всё очень чётко, акцентировано, страстно. Всё так по-нашему, по-навко-костомаровскому, наотмашь. На 6.0! Супер», — сказала Татьяна Навка, ставшая в 2006 году в дуэте с Костомаровым олимпийской чемпионкой.
Видео можно посмотреть на канале «Ледникового периода» в YouTube. Права на видео принадлежат Первому каналу.
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