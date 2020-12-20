Сёмин — о Сычёве в «Ледниковом периоде»: порадовало, как он быстро прогрессирует

Легендарный футбольный тренер Юрий Сёмин, входивший в состав жюри полуфинального выпуска «Ледникового периода», оценил выступление в проекте бронзового призёра чемпионата Европы по футболу Дмитрия Сычёва. Спортсмен катается в паре с чемпионкой мира Марией Петровой.
«Не удивило ли, что Дмитрий Сычёв участвует в «Ледниковом периоде»? Удивило, когда его увидел в самом начале. Но вспоминается, что он хорошо играл в хоккей и при этом занимается водными видами спорта. Дима — активный человек по жизни. Порадовало, как он быстро прогрессирует: его первое выступление и сейчас — это небо и земля. Тренер хорошо с ним работает», — приводит слова Сёмина Sport24.
37-летний Сычёв на протяжении одиннадцати сезонов (2004-2015) играл за московский «Локомотив».
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