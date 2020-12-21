Урманов — о возрастном цензе: дети должны соревноваться с детьми, взрослые — со взрослыми

Олимпийский чемпион, а ныне тренер Алексей Урманов высказал своё мнение о возможном повышении возрастного ценза в фигурном катании.

«Эта тема уже давно витает в кулуарах фигурного катания. Не просто витает, а кружится как вихрь. Кто-то высказывает мнение за то, чтобы поднять возраст, кто-то против. Моё мнение: немножко поднять было бы можно. Дети должны соревноваться с детьми, взрослые — со взрослыми. Ребята, это очевидно. Я думаю, что, если сделать 16 или 17 лет, это уже будет что-то. А что сегодня происходит? В 18 лет девочки заканчивают карьеры.

На мой взгляд, нормальному, адекватному зрителю-любителю интересно наблюдать за спортсменом. За Лизой Туктамышевой мне очень интересно наблюдать. И как профессиональному человеку, и как обывателю. В 2015 году она выиграла все главные турниры в сезоне, включая чемпионаты мира и Европы. Затем были спады, непопадания в сборную. Это интересно! Я слежу за спортсменом. За тем, как он растёт и преодолевает сложности. Согласись, ведь интересно было наблюдать за биатлонистом Уле-Эйнаром Бьорндаленом? А что было бы, если бы он выиграл две гонки и закончил? Неинтересно было бы. Нам хочется его смотреть годами», — приводит слова Урманова Sport24.