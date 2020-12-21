Урманов — о возрастном цензе: дети должны соревноваться с детьми, взрослые — со взрослыми

Олимпийский чемпион, а ныне тренер Алексей Урманов высказал своё мнение о возможном повышении возрастного ценза в фигурном катании.
«Эта тема уже давно витает в кулуарах фигурного катания. Не просто витает, а кружится как вихрь. Кто-то высказывает мнение за то, чтобы поднять возраст, кто-то против. Моё мнение: немножко поднять было бы можно. Дети должны соревноваться с детьми, взрослые — со взрослыми. Ребята, это очевидно. Я думаю, что, если сделать 16 или 17 лет, это уже будет что-то. А что сегодня происходит? В 18 лет девочки заканчивают карьеры.
На мой взгляд, нормальному, адекватному зрителю-любителю интересно наблюдать за спортсменом. За Лизой Туктамышевой мне очень интересно наблюдать. И как профессиональному человеку, и как обывателю. В 2015 году она выиграла все главные турниры в сезоне, включая чемпионаты мира и Европы. Затем были спады, непопадания в сборную. Это интересно! Я слежу за спортсменом. За тем, как он растёт и преодолевает сложности. Согласись, ведь интересно было наблюдать за биатлонистом Уле-Эйнаром Бьорндаленом? А что было бы, если бы он выиграл две гонки и закончил? Неинтересно было бы. Нам хочется его смотреть годами», — приводит слова Урманова Sport24.
- 21 декабря 2020
-
23:14
-
22:53
-
22:27
-
20:45
-
20:15
-
19:31
-
19:07
-
18:25
-
16:20
-
15:18
-
12:25
-
12:01
-
11:33
-
11:21
-
09:46
-
00:15
- 20 декабря 2020
-
22:31
-
22:18
-
21:42
-
20:57
-
19:55
-
19:22
-
18:07
-
11:23
-
10:40
-
09:59
- 19 декабря 2020
-
21:40
-
16:40
-
09:26
-
03:59
-
01:00
- 18 декабря 2020
-
22:15
-
21:02
-
20:21
-
20:07