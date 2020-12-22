«Большой девочке нужны большие бриллианты». Елена Ильиных показала фото в образе

Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях фигуристов Елена Ильиных опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию. На снимке спортсменка предстала в необычном образе.

«Большой девочке нужны большие бриллианты, или нет, не жмёт», — подписала она фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Елены Ильиных.

Вот что написали подписчики в комментариях.

«Смотря на вас, понимаешь, что вы живёте с открытым сердцем! В «Ледниковом периоде» вы были восхитительны!»

«Влюбился ещё до Олимпиады, самая красивая фигуристка».

«Как же вы не всем понятны! Красивая умница».

Елена Ильиных состоит в отношениях с артистом балета Сергеем Полуниным. 16 января 2020 года у пары родился сын, которого назвали Миром.