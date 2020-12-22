«Большой девочке нужны большие бриллианты». Елена Ильиных показала фото в образе
Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях фигуристов Елена Ильиных опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию. На снимке спортсменка предстала в необычном образе.
«Большой девочке нужны большие бриллианты, или нет, не жмёт», — подписала она фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Елены Ильиных.
Вот что написали подписчики в комментариях.
«Смотря на вас, понимаешь, что вы живёте с открытым сердцем! В «Ледниковом периоде» вы были восхитительны!»
«Влюбился ещё до Олимпиады, самая красивая фигуристка».
«Как же вы не всем понятны! Красивая умница».
Елена Ильиных состоит в отношениях с артистом балета Сергеем Полуниным. 16 января 2020 года у пары родился сын, которого назвали Миром.
«Персефона и Аид». Елена Ильиных показала фото с возлюбленным
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