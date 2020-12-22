Бестемьянова отреагировала на снятие Косторной с чемпионата России

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова прокомментировала новость, что 17-летняя российская фигуристка Алёна Косторная снялась с чемпионата России, который пройдёт в Челябинске с 24 по 27 декабря.

«Очень жаль, что Косторная не будет выступать. Больше это минус для неё, чем для общего настроя. Борьба-то будет жёсткая. Если бы Алёна была в форме, она могла бы составить конкуренцию лидерам.

Что касается переноса, то это абсолютно бесполезный разговор. Люди сегодня уже улетают, билеты куплены, там будет дикий ажиотаж. Люди ждут, какой перенос?» — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова также выступила против переноса турнира.