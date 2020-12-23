Леонова: как Косторная поедет на чемпионат мира, если она не будет участвовать в отборах?

Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года в женском одиночном катании Алёна Леонова прокомментировала новость, что 17-летняя российская фигуристка Алёна Косторная снялась с чемпионата России, который пройдёт в Челябинске с 24 по 27 декабря.

«Как Косторная поедет на чемпионат мира, если она не будет участвовать в отборах? Всегда так было. Попадали по спортивному принципу. Но у нас есть ещё финал Кубка России. Там тоже иногда проходит какой-то отбор», — приводит слова Леоновой «Спорт день за днём».

Алёна добавила, что снятие Косторной позволит другим фигуристкам проявить себя.

«Будет много хороших фигуристок. Возможно, мы увидим на пьедестале новые имена. Главное, чтобы было всё в порядке со здоровьем», — сказала она.