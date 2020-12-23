Дарья Клишина: мне Трусову так жалко, это же ребёнок! Она вообще ни в чём не виновата

Российская легкоатлетка Дарья Клишина раскритиковала болельщиков, которые негативно высказываются в адрес фигуристки Александры Трусовой после её перехода от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
«Основной хейт же идёт от обычных людей. Даже если тренеры между собой ругаются, это всё появляется в прессе, это ещё больше подогревает интерес. Надо было, может, как-то тише это всё сделать. Трусова психологически с этим не справилась: много падала на соревнованиях.
Мне её так жалко, это же ребенок! У неё же психика может сломаться. А она вообще ни в чём не виновата. Она хочет просто тренироваться, медали зарабатывать. А люди, которые пишут гадости, только всё портят. Сами хотят от неё медалей и при этом гнобят", — приводит слова Клишиной РИА «Новости».
Трусова — бронзовый призёр чемпионата Европы (2020), бронзовый призёр финала Гран-при (2019), серебряный (2019) и бронзовый призёр чемпионатов России (2020), вторая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров (2018, 2019).
- 23 декабря 2020
-
11:57
-
11:42
-
11:23
-
11:13
-
10:27
-
10:12
-
09:53
- 22 декабря 2020
-
23:00
-
22:20
-
21:11
-
19:38
-
19:08
-
18:57
-
18:21
-
17:21
-
16:14
-
15:34
-
15:33
-
14:37
-
14:34
-
14:25
-
14:23
-
14:17
-
13:29
-
13:02
-
11:38
-
11:35
-
11:26
-
11:18
-
11:17
-
11:11
-
10:14
-
09:30
-
09:26
-
00:42