Тутберидзе поделилась фотографией с Загитовой и Квителашвили

Тренер Этери Тутберидзе на своей странице в «Инстаграме» опубликовала фотографию с подопечными Морисом Квителашвили и олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой.

Фото можно посмотреть на странице Этери Тутберидзе в «Инстаграме».



Напоминаем, в минувшее межсезонье группу Тутберидзе покинули Алёна Косторная и Александра Трусова, зато вернулась Евгения Медведева. На Гран-при России в женском одиночном катании не было ни одной из учениц Тутберидзе. Анна Щербакова заболела, Камила Валиева не может выступать среди взрослых, Медведева восстанавливается после травмы спины.



Что касается 18-летней Загитовой, она не участвовала в соревнованиях с декабря 2019 года, взяв паузу в карьере. Возвращения фигуристки ожидали в сезоне-2020/2021, но Алина не заявилась на этапы Кубка России, которые являются отборочными для участия в чемпионате страны.