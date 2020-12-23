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Тутберидзе поделилась фотографией с Загитовой и Квителашвили

Тутберидзе поделилась фотографией с Загитовой и Квителашвили
Фигурное катание 0
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Тренер Этери Тутберидзе на своей странице в «Инстаграме» опубликовала фотографию с подопечными Морисом Квителашвили и олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой.

Фото можно посмотреть на странице Этери Тутберидзе в «Инстаграме».

Напоминаем, в минувшее межсезонье группу Тутберидзе покинули Алёна Косторная и Александра Трусова, зато вернулась Евгения Медведева. На Гран-при России в женском одиночном катании не было ни одной из учениц Тутберидзе. Анна Щербакова заболела, Камила Валиева не может выступать среди взрослых, Медведева восстанавливается после травмы спины.

Что касается 18-летней Загитовой, она не участвовала в соревнованиях с декабря 2019 года, взяв паузу в карьере. Возвращения фигуристки ожидали в сезоне-2020/2021, но Алина не заявилась на этапы Кубка России, которые являются отборочными для участия в чемпионате страны.

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