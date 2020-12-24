Волосожар показала фото в разных образах. Губерниев оценил

Двукратная олимпийская чемпионка в парном катании Татьяна Волосожар опубликовала на своей странице в «Инстаграме» три фотографии в разных образах.

«Люблю быть разной. Какой образ вам больше нравится: 1, 2 или 3?» — подписала она снимки.

Комментарий к посту оставил известный российский комментатор Дмитрий Губерниев.

«2», — написал он.

Посмотреть снимки можно в «инстаграме» Татьяны Волосожар.

Вот что написали другие подписчики.

«Танюша, вы на всех фото шикарно выглядите!».

«Мне очень понравились 1-й и 3-й образы»!

«Все хороши, но 2-й очень впечатлил».

«Все ништяк! А второй ух».

34-летняя Волосожар — двукратная чемпионка ОИ, чемпионка мира, четырёхкратная чемпионка Европы, двукратный серебряный призёр Универсиады.