Волосожар показала фото в разных образах. Губерниев оценил
Двукратная олимпийская чемпионка в парном катании Татьяна Волосожар опубликовала на своей странице в «Инстаграме» три фотографии в разных образах.
«Люблю быть разной. Какой образ вам больше нравится: 1, 2 или 3?» — подписала она снимки.
Комментарий к посту оставил известный российский комментатор Дмитрий Губерниев.
«2», — написал он.
Посмотреть снимки можно в «инстаграме» Татьяны Волосожар.
Вот что написали другие подписчики.
«Танюша, вы на всех фото шикарно выглядите!».
«Мне очень понравились 1-й и 3-й образы»!
«Все хороши, но 2-й очень впечатлил».
«Все ништяк! А второй ух».
34-летняя Волосожар — двукратная чемпионка ОИ, чемпионка мира, четырёхкратная чемпионка Европы, двукратный серебряный призёр Универсиады.
«Служу России!» Дмитрию Губерниеву вручили орден Александра Невского
Рекомендуем вам
- 24 декабря 2020
-
10:30
-
10:16
-
10:00
-
09:33
-
09:31
-
00:43
- 23 декабря 2020
-
23:27
-
22:48
-
18:49
-
18:12
-
17:32
-
16:29
-
16:23
-
13:54
-
12:57
-
12:32
-
12:07
-
11:57
-
11:42
-
11:23
-
11:13
-
10:27
-
10:12
-
09:53
- 22 декабря 2020
-
23:00
-
22:20
-
21:11
-
19:38
-
19:08
-
18:57
-
18:21
-
17:21
-
16:14
-
15:34
-
15:33
Партнерский контент
Рекомендуем вам