Татьяна Волосожар ответила на вопрос о секрете прочности отношений с Максимом Траньковым

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар рассказала, как ей удалось сохранить нежные отношения с мужем, также двукратным чемпионом ОИ Максимом Траньковым.

«Нам с Максом очень часто задают вопрос: как вам удаётся сохранять любовь, беречь отношения, ведь вы так много времени вместе? И я каждый раз удивляюсь: разве это плохо? Пока я участвовала в «Ледниковом», нам, наоборот, очень не хватало этого времени на двоих.

Секрета никакого нет. Я вышла замуж за человека, которого люблю, и с каждым днём, месяцем, годом это чувство только крепнет. Мы семья, мы опора и поддержка друг другу. Нам не скучно вместе, у нас общие цели, планы, достижения.

Мы бережём друг друга. Да, конечно, бывает, ссоримся, но не раздуваем из этого скандал, потому что знаем: в сердцах можно что-то сказать и обидеть человека. Но как бы мы ни злились в какой-то короткий момент друг на друга, мы не перестаём ведь друг друга любить и оберегать.

Поэтому нет никакого секрета идеальных отношений, и идеал для каждого тоже свой. Но, мне кажется, очень важно по-настоящему любить друг друга — и тогда всё сложится», — написала она в своём «инстаграме».