Михаил Коляда: меньше слов, больше дела

Михаил Коляда, завоевавший золотую медаль чемпионата России по фигурному катанию, прокомментировал своё выступление.
«Неидеально оцениваю, хороший рабочий прокат. Если сравнивать с прошлыми чемпионатами России, то этот — один из самых знаковых, потому что после долгого перерыва всегда сложно и интересно возвращаться. Всем большое спасибо за такую поддержку. Образ чувствую, это действительно моё. Будет ли он со мной ассоциироваться? Тут решают зрители.
Когда я пришёл в группу Алексея Николаевича, для меня всё было в новинку, как глоток свежего воздуха. И до сих пор я продолжаю обогащаться, потому что он человек с невероятным опытом.
Лаконичное общение с прессой? Это моя новая фишка. Меньше слов, больше дела. А на соцсети у меня просто не хватает времени», — передаёт слова Коляды корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.
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