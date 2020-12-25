Марк Кондратюк: до объявления оценок даже не думал, что буду в тройке

17-летний дебютант взрослых соревнований Марк Кондратюк прокомментировал завоевание бронзовой медали на чемпионате России в Челябинске.

«Прокатом я не очень доволен, было падение в каскаде, но бронзовой медалью, конечно, очень доволен. До объявления оценок я даже не думал, что буду в тройке. А когда узнал, были смешанные эмоции: и радость, и слёзы», — передаёт слова Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.

Кондратюк, в произвольной программе уступивший только чемпионскому прокату Михаила Коляды, даже на пресс-конференции не мог поверить, что завоевал медаль чемпионата России. Марк плакал, отвечая на каждый вопрос.

В программе Кондратюк дважды исполнил четверной сальхов (сольно и в каскаде), дважды тройной аксель (сольно и в каскаде), а единственное падение он допустил с тройного сальхова, шедшего вторым прыжком в каскаде.