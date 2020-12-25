Александр Самарин: чудес не произошло, хотя и были надежды

Серебряный призёр чемпионата Европы 2019 года Александр Самарин рассказал, почему не сумел побороться за медали чемпионата России в Челябинске. Самарин упал после исполнения четверного тулупа, но чисто прыгнул два тройных акселя. Набрав за две программы 251,38 балла, Александр занял пятое место.
«Спасибо, что всё равно поддерживают, ждут и дожидаются. Это сезон преодоления — чудес не произошло, хотя и были надежды. Такой сезон, сказать больше нечего, нельзя выйти и сразу начать всё делать. Это щепетильный момент, нужно время, и его банально не хватило.
Никаких оправданий, это был мой осознанный выбор, осознанное решение приезжать и выступать здесь. Это мой второй старт в сезоне, не было особо возможности накатать, наработать программы. Здесь я был просто рад ощутить энергию зала. Спасибо моей команде", — приводит слова Самарина ТАСС.
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