Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Плющенко — о прокате Трусовой: выпрыгнуть только из платья осталось. Куда лучше?

Плющенко — о прокате Трусовой: выпрыгнуть только из платья осталось. Куда лучше?
Фигурное катание / Чемпионат России 0

Тренер фигуристки Александры Трусовой, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко выразил недоумение оценками ученицы за короткую программу на чемпионате России в Челябинске.

За чистый прокат с двойным акселем Трусова получила 75,76 балла, уступив сразу трём ученицам Этери Тутберидзе — Анне Щербаковой, Камиле Валиевой и Дарье Усачёвой.

«Надо спрашивать у судей, что они там видят. Я считаю, что лучший был прокат, все вращения достояла. Прекрасное катание. На мой взгляд, девочка исполнила лучший прокат.

Ребро отличное на флипе, каскад «лутц-тулуп» прекрасный, если выпрыгнуть только из платья осталось. Куда лучше? Прибавка серьёзная. Судят, пускай судят. Будем думать дальше. У нас завтра ещё день, работаем дальше», — приводит слова Плющенко РИА «Новости».

Трусову засудили на чемпионате России в пользу учениц Тутберидзе! Ну сколько можно?! LIVE
Жаркая битва лучших фигуристок России в Челябинске. Все подробности — в онлайн-трансляции на «Чемпионате».
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020