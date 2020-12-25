Плющенко — о прокате Трусовой: выпрыгнуть только из платья осталось. Куда лучше?

Тренер фигуристки Александры Трусовой, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко выразил недоумение оценками ученицы за короткую программу на чемпионате России в Челябинске.

За чистый прокат с двойным акселем Трусова получила 75,76 балла, уступив сразу трём ученицам Этери Тутберидзе — Анне Щербаковой, Камиле Валиевой и Дарье Усачёвой.

«Надо спрашивать у судей, что они там видят. Я считаю, что лучший был прокат, все вращения достояла. Прекрасное катание. На мой взгляд, девочка исполнила лучший прокат.

Ребро отличное на флипе, каскад «лутц-тулуп» прекрасный, если выпрыгнуть только из платья осталось. Куда лучше? Прибавка серьёзная. Судят, пускай судят. Будем думать дальше. У нас завтра ещё день, работаем дальше», — приводит слова Плющенко РИА «Новости».