Плющенко — о прокате Трусовой: выпрыгнуть только из платья осталось. Куда лучше?

Тренер фигуристки Александры Трусовой, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко выразил недоумение оценками ученицы за короткую программу на чемпионате России в Челябинске.
За чистый прокат с двойным акселем Трусова получила 75,76 балла, уступив сразу трём ученицам Этери Тутберидзе — Анне Щербаковой, Камиле Валиевой и Дарье Усачёвой.
«Надо спрашивать у судей, что они там видят. Я считаю, что лучший был прокат, все вращения достояла. Прекрасное катание. На мой взгляд, девочка исполнила лучший прокат.
Ребро отличное на флипе, каскад «лутц-тулуп» прекрасный, если выпрыгнуть только из платья осталось. Куда лучше? Прибавка серьёзная. Судят, пускай судят. Будем думать дальше. У нас завтра ещё день, работаем дальше», — приводит слова Плющенко РИА «Новости».
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