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Камила Валиева: никогда не получала 99 сотых балла. Было забавно

Камила Валиева: никогда не получала 99 сотых балла. Было забавно
Фигурное катание / Чемпионат России 0
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Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева прокомментировала прокат короткой программы на дебютном для неё чемпионате России среди взрослых.

14-летняя ученица Этери Тутберидзе вставила в программу тройной аксель, но упала при приземлении с прыжка. Перед произвольной программой Валиева уступает 0,32 балла лидирующей одногруппнице Анне Щербаковой. За прокат Валиева получила 79,99 балла.

«Мы больше соревнуемся сами с собой, вне зависимости от того, есть соперники или нет. Мы просто выходим делать свою работу.

Моя реакция на оценку обусловлена тем, что я никогда не получала 99 сотых балла. Поэтому было забавно.

На тренировках часто получается тройной аксель. Сейчас на тренировке перед короткой программой он тоже удавался, но в прокате получилось неуверенно», — передаёт слова Валиевой корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.

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