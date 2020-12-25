Софья Самодурова: я ещё тут, ещё покажу, на что способна

Чемпионка Европы 2019 года Софья Самодурова прокомментировала прокат короткой программы на чемпионате России в Челябинске. За чистый прокат ученица Алексея Мишина получила от судей 67,70 балла. Это десятый результат.

«На самом деле я выходила сегодня без волнения, потому что с самого утра была заряжена на короткую программу. Без волнения каталась. Довольна, что смогла выполнить то, что умею. Но, видимо, к чему-то судьи придрались, как обычно.

Я ещё тут, я ещё покажу, на что способна. Никуда не ухожу, борюсь как обычно, как это умеет Соня Самодурова.

Стоит ли ждать сюрпризов в произвольной? Нет, та же произвольная, только костюм поменялся, все его уже видели», — сказала Самодурова в интервью Первому каналу.