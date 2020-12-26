Медведева пояснила, чем ей близка валькирия Дюрандаль, чей образ она воплотила в видеоигре

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о работе над образом валькирии S-ранга Дюрандаль (Dea Anchora) из игры Honkai Impact 3rd китайской компании по производству видеоигр miHoYo.
«Мне лично очень нравится обновлённый персонаж Дюрандаль. Это идеальное сочетание силы и красоты. Она очень милая девушка с невинным и прекрасным сердцем. Несмотря на свою хрупкость, она сильная и смелая, готовая идти до конца, неистово сражаясь за спасение мира.
Дюрандаль – мастер невероятных боевых техник и с помощью своего костюма может вести как рукопашные бои, так и бои с использованием оружия. Помимо очаровательной внешности, она и как личность будет близка многим. Дюрандаль – трудоголик, старается сделать всё, что в её силах для достижения наилучшего результата. В детстве валькирия была умной и честной, но в то же время упрямой и импульсивной. А сейчас она ответственна за спасение мира, и чтобы дать союзникам веру, должна быть решительной и твёрдой.
Говоря об общих чертах, я бы отметила, что мы с ней бойцы, которые ради победы готовы преодолеть все трудности.
Для того, чтобы продемонстрировать силу и характер Дюрандаль, я интегрировала в свой танец различные боевые движения. Я хотела показать, насколько сильными и одновременно красивыми могут быть валькирии.
Процесс нанесения грима и преображения в Дюрандаль привели меня в абсолютный восторг! Голубые глаза, светлые длинные волосы и невероятный костюм — я сразу ощутила себя бесстрашной валькирией с невероятными способностями!», — сказала Медведева.
Видео можно посмотреть на странице Евгении Медведевой в «Инстаграме».
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