Авербух ответил критикам, считающим, что Бузова не подходит для «Ледникового периода»

Призёр Олимпийских игр по фигурному катанию, хореограф и продюсер Илья Авербух ответил на распространённое мнение зрителей «Ледникового периода», что телеведущая Ольга Бузова не подходит под формат шоу.



«Конечно, Ольга Бузова привела за собой новую молодую аудиторию, что пошло на пользу проекту. Я лично считаю, что у Оли, может быть, и не всё получилось с точки зрения фигурного катания, но она показала себя очень трудолюбивым человеком, тем, с кем приятно общаться и работать вместе. Рад, что её поклонники, придя вслед за ней, смогли увидеть много интересных танцев, например номера на музыку из фильмов военных лет и на другие философские темы. Очень важно говорить с современным поколением об этом, выстраивать определенный мостик между нами, чтобы, видя выступления участников и чемпионов, то, как они трудятся, люди задумались, это сподвигло их трудиться, а не сидеть в Интернете.



О том, какие обсуждения происходят в Сети, могу сказать, что всем нам стоит быть гораздо добрее. Просто представить себя на льду, насколько мы пластичны и красивы.

«Ледниковый период» — не чемпионат, а шоу для популяризации этого спорта. Уважения достоин каждый из участников, потому что это действительно большой труд — в сжатые сроки научиться кататься, делать совершенно уникальные вещи. Почему часть зрителей перестала это понимать, для меня является загадкой", — цитирует Авербуха Wday.