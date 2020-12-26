Роднина — о недовольстве Плющенко: в моё время спортсмены и тренеры оценки не обсуждали

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала заявление Евгения Плющенко, который недоволен судейскими оценками, которые были выставлены его подопечной Александре Трусовой по итогам короткой программы на чемпионате России в Челябинске.



«На этот раз понравилось катание Трусовой, чего нельзя сказать про её прокат на этапе Кубка в Москве. Щербакова тоже очень хорошо откатала.



Не понравилось, как выступила Туктамышева. Внешне выглядела тяжеловато. Сегодня стало известно, что она может сняться с соревнований. Возможно, именно из-за неважного состояния у неё многое не получилось. Но мы знаем, что она боец.



Что касается недовольства Плющенко, в фигурном катании есть золотое правило: «Мы не обсуждаем оценки». Мне кажется, это правило давно перестали учитывать. Может быть, потому что раньше все судьи были поимённо, а не инкогнито, как, например, сейчас. Если вам не нравятся оценки, то руководитель может написать протест. Подобные вопросы нужно решать согласно правилам. В моё время спортсмены и тренеры оценки не обсуждали», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Плющенко открыто обвиняет судей в предвзятости. Ну сколько можно это терпеть? Евгений не сделал Трусову лучше, а только обнажил её слабые места. Так почему она должна получать больше, чем у Тутберидзе?