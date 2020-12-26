Плющенко открыто обвиняет судей в предвзятости. Ну сколько можно это терпеть?

Евгений не сделал Трусову лучше, а только обнажил её слабые места. Так почему она должна получать больше, чем у Тутберидзе?

Первый же день женского турнира на чемпионате России ознаменовался громким скандалом. Александра Трусова выдала визуально чистый прокат в короткой программе, однако финишировала только четвёртой. Её обошли ученицы Тутберидзе.

Тренер Трусовой Евгений Плющенко в очередной раз устроил шоу после проката своей подопечной, а потом намекнул на предвзятое отношение арбитров к фигуристкам Этери Тутберидзе. Поведение Плющенко не только втягивает фигурное катание в новый громкий скандал, но и может навредить Трусовой.



Болельщики уже требуют оценить заявления Плющенко с точки зрения соответствия нормам этики. Ну сколько можно это терпеть?

Трусова выступила на уровне прошлого сезона

В короткой программе Саша не стала рисковать и вместо тройного акселя исполнила двойной. Легко, спокойно, а главное – безошибочно. После неудачи на Гран-при Трусовой было важно доказать себе и окружающим, что она всё-таки умеет кататься чисто. В этом контексте отказ от элемента ультра-си выглядит логично. Кроме того, по словам Плющенко, фигуристку тревожат последствия старой травмы.

Трусова почти не изменилась. Неужели Плющенко копирует методы работы Тутберидзе? Похоже, Евгений так опасался провала Русской Ракеты, что позаимствовал опыт её бывшего тренера.

В итоге Трусова показала тот же набор элементов, который исполняла на чемпионатах России и Европы в прошлом сезоне, и получила приблизительно такие же оценки. Набрать больше, чем на прошлогоднем чемпионате России в Красноярске, ей помешало неясное ребро на флипе. Эта ошибка преследует спортсменку на каждом старте в сезоне, хотя при Тутберидзе подобной проблемы у неё не было.



Вращениям Саши судьи дали максимальный уровень, а вот дорожка шагов получила только третий. Учитывая, что в прошлом году ей ставили и второй, это вполне адекватная оценка. Что касается компонентов, то баллы Трусовой даже выше, чем в прошлом сезоне. Другой вопрос, что в этом аспекте она по-прежнему уступает основным соперницам.



«Саша Трусова отказалась от риска, поэтому так всё вышло. В компонентах она всё ещё уступает той же Щербаковой», — констатировал Илья Авербух.

Авербух: Трусова отказалась от риска, поэтому так всё вышло

План Плющенко не работает

Несмотря на отсутствие грубых ошибок, прокат Трусовой не был идеальным. Да, отсутствие неясного ребра помогло бы ей быть ближе к лидерам, но у спортсменки определённо есть и другие проблемы, которые необходимо решать. Пока Трусова объективно уступает ученицам Тутберидзе. Прежде всего, в выразительности. Саша никогда не была прекрасной катальщицей, но без правильного положения рук, плавных движений и красивых линий она так и будет получать низкие баллы за компоненты.



Причём если в «Хрустальном» недостатки Русской ракеты маскировали умелыми постановками, то медленная и лиричная программа от «Ангелов Плющенко» наоборот подсвечивает все слабые места фигуристки как люминесцентная краска. Ход Плющенко понятен: новый образ должен символизировать кардинальные изменения в её катании после смены тренера. Вот только никаких значимых изменений так и не видно.

«Пришло время справедливости». Как Трусова со скандалом победила учениц Тутберидзе Плющенко и Рудковская обрушили на судей шквал критики. Юная Валиева не выдержала давления.

Плющенко снова атакует судей

После проката Плющенко не скупился на комплименты и характерными движениями призывал зрителей аплодировать ещё громче. Но на судей реакция публики не повлияла. Увидев оценки, тренер демонстративно качал головой и показывал палец вниз. Очевидно, результатом Евгений был недоволен. Тем более Саша выступала после Валиевой и Щербаковой, и расстановка сил уже была ясна.



«Надо спрашивать у судей, что они там видели. Лучший её прокат в сезоне, если только из платья выпрыгнуть осталось. Куда лучше? Все вращения достояла, ребро отличное на флипе, лутц-тулуп прекрасный», — возмущался наставник.

Плющенко — о прокате Трусовой: выпрыгнуть только из платья осталось. Куда лучше?

Специалист уверен, что на результат Трусовой повлияли завышенные оценки других спортсменок. По его мнению, судьи поставили незаслуженно высокие баллы фигуристкам из группы Этери Тутберидзе. Причём лояльность арбитров по отношению к девочкам из «Хрустального» он без стеснения объясняет «заряженностью» и даже намекает на коррупционный фактор.



«Там просто, видимо, зарядка идёт другая. Они заряжаются по-особенному, от определённых людей, какими-то энергетическими посылами. И не только. Хорошая зарядка идёт, судя по всему. К пенсии. Там же много пенсионеров за ними сидит, насколько я знаю», — говорит Плющенко.

«Происходит абсурд». Евгений Плющенко раскритиковал судейство на чемпионате России

Выпады Плющенко могут навредить Трусовой

Плющенко уже не первый раз за сезон пытается воздействовать на судей суровой критикой. Сначала был этап Кубка России в Москве, где оценки Трусовой в короткой программе также вызвали общественный резонанс, а затем Евгений поддержал Елизавету Туктамышеву, которую, по его мнению, незаслуженно поставили на третье место в Сочи. Примечательно, что оба раза в конфликте были задействованы ученицы Тутберидзе, — складывается ощущение, что Плющенко осознанно не хочет признавать превосходство этой группы.

Плющенко снова нашёл повод для наезда на Тутберидзе. Что он вообще себе позволяет? Евгений жёстко раскритиковал арбитров турнира в Сочи. А ведь его ученицы там даже не выступают!

Конечно, Евгений имеет право на собственное мнение, но очередные выпады в сторону арбитров могут негативно сказаться на отношении к его ученице, да и на психологическом состоянии самой Саши. Сложно сохранять дух победителя, когда вокруг постоянно говорят, что тебя засуживают.



Кроме того, последние заявления Плющенко можно расценить как проявление неуважения к федерации, судьям и другим участницам чемпионата России. Многие болельщики считают, что поведение Евгения, как в «кисс энд край», так и после выступлений, противоречит нормам этики и заслуживает пристального внимания со стороны Федерации фигурного катания на коньках России.