Оценки Щербаковой, Валиевой и Трусовой на ЧР-2021 превысили мировые рекорды

В ходе произвольной программы фигуристок на чемпионате России в Челябинске трижды был обновлён мировой рекорд в этом виде, который принадлежал Александре Трусовой и составлял 166,62 балла. Серебряный призёр Камила Валиева и чемпионка России Анна Щербакова превысили и рекорд по сумме двух программ, принадлежавший Алёне Косторной (247,59).

Первой на лёд вышла Трусова. Она исполнила произвольную программу с двумя четверными лутцами (сольным и в каскаде) и получила за свой прокат 170,61 балла.

Следом за ней выступала 14-летняя дебютантка взрослых соревнований Валиева, которая исполнила два четверных тулупа (сольный и в каскаде), и тут же превысила достижение Трусовой, получив от судей 174,02. Заодно Камила превысила и рекорд по сумме двух программ — 254,01.

Защищавшая титул Щербакова исполнила два сольных четверных — лутц и флип. Официальные цифры мирового рекорда не устояли в третий раз за день — 183,79, а вместе с ними поднялся и рекорд по сумме двух программ — 264,10.