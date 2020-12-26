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Валиева поздравила Щербакову с победой на ЧР. Оценки обеих превысили мировые рекорды

Валиева поздравила Щербакову с победой на ЧР. Оценки обеих превысили мировые рекорды
Фигурное катание / Чемпионат России 0
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Действующая чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева прокомментировала прокат произвольной программы на чемпионате России — 2021 в Челябинске.

Оценки 14-летней дебютантки чемпионата России за произвольный прокат превысили сразу два официальных мировых рекорда, но оказались ниже баллов её одногруппницы Анны Щербаковой. За программу с двумя четверными тулупами Камила получила 174,02 балла, что выше официального достижения Александры Трусовой, которое составляло 166,62. Итоговый результат Валиевой по сумме двух программ — 254,01. Мировой рекорд Алёны Косторной составлял 247,59 балла.

«Рада, что я собралась на произвольную программу. Хочу поздравить Аню с победой. Это большой опыт для меня — выступать на чемпионате России с топовыми фигуристами», — сказала Валиева в эфире Первого канала.

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