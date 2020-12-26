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Прокат, который принёс Валиевой серебряную медаль на чемпионате России. Видео

В Челябинске завершились соревнования среди женщин на чемпионате России по фигурному катанию. Камила Валиева, воспитанница известного российского тренера Этери Тутберидзе, чисто исполнила произвольную программу. В неё спортсменка включила два четверных прыжка.

Видео можно посмотреть на странице Первого канала в YouTube. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Суммарный результат фигуристки составил 254,01 балла. 14-летняя спортсменка стала серебряным призёром турнира, уступив лишь Анне Щербаковой. Победительница опередила Валиеву немногим более чем на 10 баллов. Тройку лучших замкнула Александра Трусова, набравшая 246,37 балла.

Три раза был обновлён мировой рекорд в произвольной программе, который принадлежал Трусовой и составлял 166,62 балла. Валиева и Щербакова превысили и рекорд по сумме двух программ, принадлежавший Алёне Косторной (247,59).