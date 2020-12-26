Исинбаева — Загитовой: уверена, ты станешь лучшей в профессии «спортивная журналистика»

Двукратная олимпийская чемпионка, автор 28 мировых рекордов в прыжках с шестом российская легкоатлетка Елена Исинбаева поздравила Алину Загитову с дебютом в качестве ведущей телепроекта «Ледниковый период», который сегодня, 26 декабря, завершился. Исинбаева была постоянным членом жюри шоу.
«Поздравляю тебя, милая Алина, с дебютом! Любая победа требует усердия и ежедневного труда! Было сложно, но ты справилась! Уверена, ты станешь лучшей в профессии «спортивная журналистика». И, может быть, однажды возьмёшь интервью у моей Евы, после победы на «Ролан Гаррос».
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Дорогие участники «Ледникового периода», это были увлекательные три месяца. Были споры и разногласия, были радость и слёзы, но я очень рада, что в итоге победили любовь и дружба! Творческих и спортивных успехов вам всем в 2021 году!
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Дорогой Илья Авербух и Первый канал, спасибо большое за возможность быть причастной к шоу. За новый опыт и за наше шикарное выступление! Творческих успехов тебе, Илья, и счастья в семейной жизни!» — написала Исинбаева на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Елены Исинбаевой в «Инстаграме».
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