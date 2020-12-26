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Жулин: потрясён тем, как Щербакова смогла докатать программу

Жулин: потрясён тем, как Щербакова смогла докатать программу
Фигурное катание / Чемпионат России 0
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Двукратный призёр Олимпийских игр, известный тренер Александр Жулин подвёл итоги чемпионата России — 2021 в женском одиночном катании.

Победу одержала Анна Щербакова, серебряным призёром стала Камила Валиева, бронзу завоевала Александра Трусова. Все призёры продемонстрировали чистый прокат произвольной программы с двумя четверными прыжками. Их оценки оказались выше официального мирового рекорда.

«Совершенно фантастическое катание Щербаковой, Трусовой, Валиевой. Щербакова без вопросов была первая, она сделала более сложные прыжки. Потрясён тем, как Анна смогла докатать программу, зная, что у неё была двусторонняя пневмония. Честь ей и хвала.

Это лучший в истории чемпионат России. Все девчонки просто фантастические. Судьи отсудили грамотно, и всё было абсолютно честно», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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