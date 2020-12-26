Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

«Девчонки заставили нас плакать от восторга». Тарасова — об итогах чемпионата России

«Девчонки заставили нас плакать от восторга». Тарасова — об итогах чемпионата России
Фигурное катание / Чемпионат России 0
Аудио-версия:

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила выступление призёров чемпионата России в женском одиночном катании.

Победу одержала Анна Щербакова, серебряным призёром стала Камила Валиева, бронзу завоевала Александра Трусова. Все призёры продемонстрировали чистый прокат произвольной программы с двумя четверными прыжками. Их оценки оказались выше официального мирового рекорда.

«Выступления Щербаковой, Валиевой и Трусовой должны быть показаны молодому поколению. Они должны видеть, как девочки, преодолевая себя и свой страх, побеждают сами себя.

Девчонки катались абсолютно ровно, но Щербакова оказалась лучшей среди лучших.

Большое счастье, что мы наблюдали за этим. Хочу показать это своим внукам. Девочки заставили нас плакать от восторга», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Щербакову до последнего уговаривали сняться. А она довела Тутберидзе до слёз
Этот чемпионат России наверняка стал лучшим турниром в истории. Наши девочки – это гордость и мурашки!
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020