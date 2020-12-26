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«Девчонки заставили нас плакать от восторга». Тарасова — об итогах чемпионата России

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила выступление призёров чемпионата России в женском одиночном катании.

Победу одержала Анна Щербакова, серебряным призёром стала Камила Валиева, бронзу завоевала Александра Трусова. Все призёры продемонстрировали чистый прокат произвольной программы с двумя четверными прыжками. Их оценки оказались выше официального мирового рекорда.

«Выступления Щербаковой, Валиевой и Трусовой должны быть показаны молодому поколению. Они должны видеть, как девочки, преодолевая себя и свой страх, побеждают сами себя.

Девчонки катались абсолютно ровно, но Щербакова оказалась лучшей среди лучших.

Большое счастье, что мы наблюдали за этим. Хочу показать это своим внукам. Девочки заставили нас плакать от восторга», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.