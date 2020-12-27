Евгения Медведева представила на ЧР новый показательный номер под песню «Эхо любви». Видео

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева представила новый показательный номер на чемпионате России. 21-летняя фигуристка выступила под композицию Анны Герман «Эхо любви».
Посмотреть видео можно на канале Первого канала в YouTube. Права на видео принадлежат Первому каналу.
«Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю, чтобы все невзгоды остались в этом, 2020 году. Уверена, у нас всё будет хорошо. Желаю вам счастья!» — сказала Медведева в камеру после проката.
Из-за проблем со спиной Евгения не выступила ни на одном этапе Кубка России. Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр (2018), двукратная чемпионка мира (2016, 2017), бронзовый призёр чемпионата мира (2019), двукратная чемпионка Европы (2016, 2017), двукратная чемпионка России (2016, 2017), двукратная победительница финалов Гран-при (2015, 2016).
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