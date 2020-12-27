Видео: показательное выступление Камилы Валиевой на чемпионате России

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Чемпионка мира среди юниоров, серебряный призёр чемпионата России Камила Валиева представила показательный номер под композицию группы Muse Exogenesis symphony на первенстве страны. Фигуристка чисто исполнила все элементы, включая четверной тулуп.

Посмотреть видео можно на канале Первого канала в YouTube. Права на видео принадлежат Первому каналу.

У 14-летней Валиевой завершившийся чемпионат России — дебютный. Получив от судей оценку 254,01 балла, она заняла второе место. Победу в третий раз подряд одержала ещё одна подопечная Этери Тутберидзе, Анна Щербакова (264,10). Тройку лучших замкнула Александра Трусова, набрав 246,37 балла.

Три раза был обновлён мировой рекорд в произвольной программе, который принадлежал Трусовой и составлял 166,62 балла. Валиева и Щербакова превысили и рекорд по сумме двух программ, принадлежавший Алёне Косторной (247,59).