Кихира выиграла чемпионат Японии. В произвольной она чисто исполнила четверной сальхов

Японская фигуристка Рика Кихира стала двукратной чемпионкой страны.
Суммарная оценка Кихиры за два проката — 234,24 балла. За короткую программу Рика получила 79,34 балла, за произвольный танец — 154,90 балла. Второе место заняла Каори Сакамото (222,17 балла), в тройку лучших вошла также Сатоко Мияхара (209,75 балла). Во время проката произвольной программы Кихира чисто исполнила четверной сальхов.
18-летняя Рика Кихира — двукратная чемпионка четырёх континентов (2019, 2020), победительница финала Гран-при (2018), двукратная чемпионка Японии (2020), серебряный призёр (2019), бронзовый призёр (2018), серебряный призёр командного чемпионата мира (2019).
Сообщалось, что ведущую японскую фигуристку консультирует двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.
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