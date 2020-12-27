Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Кихира выиграла чемпионат Японии. В произвольной она чисто исполнила четверной сальхов

Кихира выиграла чемпионат Японии. В произвольной она чисто исполнила четверной сальхов
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Японская фигуристка Рика Кихира стала двукратной чемпионкой страны.

Суммарная оценка Кихиры за два проката — 234,24 балла. За короткую программу Рика получила 79,34 балла, за произвольный танец — 154,90 балла. Второе место заняла Каори Сакамото (222,17 балла), в тройку лучших вошла также Сатоко Мияхара (209,75 балла). Во время проката произвольной программы Кихира чисто исполнила четверной сальхов.

18-летняя Рика Кихира — двукратная чемпионка четырёх континентов (2019, 2020), победительница финала Гран-при (2018), двукратная чемпионка Японии (2020), серебряный призёр (2019), бронзовый призёр (2018), серебряный призёр командного чемпионата мира (2019).

Сообщалось, что ведущую японскую фигуристку консультирует двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020