Шахрай: преклоняюсь перед командой Тутберидзе

Чемпион мира и Европы, серебряный призёр Олимпийских игр в парном катании Сергей Шахрай оценил выступление фигуристок на чемпионате России в Челябинске.
«Все призёры так катались, что у меня в голове не укладывается, как так можно выступать. Я ещё часа два не мог отойти от впечатления от выступлений девушек. Я просто в шоке! Все три призёра откатались чисто, прыгнули по два четверных, не сделали ни единой ошибки. Сложнейшие элементы исполнили от начала до конца, без единой помарки, при прекрасной хореографии. Я такого не припомню.
Аня Щербакова не восстановилась до конца после болезни, её хотели снимать с соревнований. Но она сказала: буду кататься! И так откаталась – нет слов. И стала трёхкратной чемпионкой России. С чем мы её поздравляем. Откаталась красиво, уверенно и привезла конкуренткам 10 баллов! Этери Тутберидзе, тренер Ани, после выступления плакала. Она призналась, что участие Ани в произвольной программе было под большим вопросом.
Хотел бы сказать, что команда Тутберидзе проделала колоссальную работу – я перед ней преклоняюсь. Это лидеры мирового фигурного катания, и они обогнали всех на много-много корпусов. Я бы это сравнил с прыжком Боба Бимона на Олимпиаде в Мехико в 1968 году, когда он в прыжках в длину улетел на 8,90. Это был прыжок из другой галактики, то же самое делает сегодня в фигурном катании Этери Тутберидзе», — приводит слова Шахрая «Советский спорт».
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