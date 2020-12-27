«Восхищение только росло». Американский журналист — о Трусовой, Валиевой и Щербаковой

Американский спортивный обозреватель Филипп Херш прокомментировал выступление российских фигуристок в произвольной программе на чемпионате России в Челябинске.

«16-летняя Трусова, 14-летняя Валиева и 16-летняя Щербакова. Это было потрясающе. Они выступали одна за другой, поэтому восхищение только росло. Это самая невероятная череда выступлений, что я видел за 40 лет обозревания фигурного катания.

То, что каждая приземлила по два четверных, конечно, впечатлило. Но не менее невероятным было то, что никто из них не совершил ни одной существенной ошибки в программах потрясающей сложности. То, что каждая из них выступала лучше предыдущий, когда давление росло, было замечательно.

Конечно, в некоторые моменты мне хотелось, чтобы они замедлились и дольше удерживали позиции, но это сложно, учитывая то, как сегодня оценивается спорт. Были прекрасные, пусть и непродолжительные моменты. Мне очень понравилась выразительная Щербакова, когда во второй части произвольной она играючи подходила к каскаду тройной лутц – тройной ритбергер.

Я очень устал от тех, кто критикует эти выступления, используя стандарты другой эпохи. У всего есть своё время, и в нынешнем контексте, по правилам 2020 года, то, что сделали эти три русские девушки, было невероятно», — написал Херш на своей странице в «Твиттере».