Директор «Самбо-70»: история с температурой у Щербаковой — придумка. Всё было нормально

Генеральный директор Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал победу Анны Щербаковой на чемпионате России.

«История с температурой — это придумка. Если бы она действительно была у неё повышенная, то никто бы не выпустил её на каток. Так что всё было нормально. А тот факт, что Аня в третий раз подряд выиграла чемпионат России, — это подвиг. Мы называем её «девчонкой из Тёплого Стана», так сказать, наша, родная. У Щербаковой есть и характер, и женственность. Многие наши преподаватели относятся к ней с огромной симпатией и радовались её победе как своей. Ведь она произошла на фоне всех этих переходов, разборок, скандалов, которые изрядно подпортили всем настроение», — приводит слова Лайшева «Спорт-экспресс».