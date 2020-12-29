Директор «Самбо-70»: история с температурой у Щербаковой — придумка. Всё было нормально
Генеральный директор Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал победу Анны Щербаковой на чемпионате России.
«История с температурой — это придумка. Если бы она действительно была у неё повышенная, то никто бы не выпустил её на каток. Так что всё было нормально. А тот факт, что Аня в третий раз подряд выиграла чемпионат России, — это подвиг. Мы называем её «девчонкой из Тёплого Стана», так сказать, наша, родная. У Щербаковой есть и характер, и женственность. Многие наши преподаватели относятся к ней с огромной симпатией и радовались её победе как своей. Ведь она произошла на фоне всех этих переходов, разборок, скандалов, которые изрядно подпортили всем настроение», — приводит слова Лайшева «Спорт-экспресс».
Анна Щербакова выступила на чемпионате России с температурой 38 градусов
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