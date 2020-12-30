Ягудин: Плющенко — гениальнейший спортсмен

Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин рассказал об отношении к двукратному олимпийскому чемпиону и тренеру Евгению Плющенко.

«Сейчас мы с Женей не общаемся, абсолютно разные круги общения. Но хочу сказать, у нас прекрасные отношения. Сейчас без какого-либо лукавства: он гениальнейший спортсмен.

Почему назвал его начинающим тренером? А что, он заканчивающий? Сколько лет он тренирует?

Женя — гениальнейший спортсмен, который сделал нереальный объём работы за свою карьеру. Единственный, который прошёл четыре Олимпиады, и причём все четыре Олимпиады с медалями. С большим уважением отношусь к нему как к спортсмену», — сказал Ягудин в интервью Лине Фёдоровой.

Плющенко и Ягудин тренировались у Алексея Мишина и были конкурентами за победы на всех крупнейших соревнованиях. В 1998 году Ягудин перешёл к Татьяне Тарасовой и уехал тренироваться в США.