Ягудин: Плющенко — гениальнейший спортсмен

Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин рассказал об отношении к двукратному олимпийскому чемпиону и тренеру Евгению Плющенко.
«Сейчас мы с Женей не общаемся, абсолютно разные круги общения. Но хочу сказать, у нас прекрасные отношения. Сейчас без какого-либо лукавства: он гениальнейший спортсмен.
Почему назвал его начинающим тренером? А что, он заканчивающий? Сколько лет он тренирует?
Женя — гениальнейший спортсмен, который сделал нереальный объём работы за свою карьеру. Единственный, который прошёл четыре Олимпиады, и причём все четыре Олимпиады с медалями. С большим уважением отношусь к нему как к спортсмену», — сказал Ягудин в интервью Лине Фёдоровой.
Плющенко и Ягудин тренировались у Алексея Мишина и были конкурентами за победы на всех крупнейших соревнованиях. В 1998 году Ягудин перешёл к Татьяне Тарасовой и уехал тренироваться в США.
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