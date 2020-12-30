Ягудин рассказал, чем удивила его Загитова во время съёмок «Ледникового периода»

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин рассказал, чем удивила его соведущая, победительница Игр-2018 в Пхёнчхане Алина Загитова, во время съёмок завершившегося на днях сезона телепроекта «Ледниковый период».
«Эта новость на самом деле была прикольной, потому что никогда в паре, особенно в новом направлении, как комментирование для Алины, мы не работали вместе. На первых пробах в Останкино меня удивил тот факт, что на вопрос: «Алин, ты про себя новости какие-то определённого характера читала?» — она говорит: «Да, поэтому я и пошла учиться на журналиста, чтобы писать нормальные тексты». Это первая галочка в моём сознании прозвучала.
Второй факт, который стал таким достаточно убедительным для меня. Есть люди, которым тяжело и тяжело, там же всё равно смонтируют – пообрежут, добавят, украсят и так далее. А она каждый день на съёмку приходила подготовленной. Те подводки, которые пишутся по уху, чтобы не тормозить весь процесс, а понятно, что не только я и Алина, но ещё миллиард людей задействованы в этой съёмке, и чтобы этот процесс не держать, она приходила подготовленной. Для меня это, если честно, такой утверждающий фактор», — сказал Ягудин в интервью Лине Фёдоровой.
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