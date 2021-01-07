«Фото с любимым». Елизавета Туктамышева сделала селфи в лифте

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева опубликовала в «сториз» своего «инстаграма» селфи, сделанное в лифте. На снимке спортсменка держит в руках специальный валик, который подкладывается под спину для выполнения определённых упражнений.

«Фото с любимым», — подписала она снимок.

Фото: https://www.instagram.com/liza_tuktik/?hl=ru

На прошедшем в Челябинске чемпионате России по фигурному катанию Елизавета заняла седьмое место. Победительницей чемпионата России стала Анна Щербакова.

В ноябре Туктамышева выиграла Гран-при России. В начале декабря фигуристка заразилась коронавирусом, из-за чего была вынуждена пропустить пятый этап Кубка России. Елизавета также является бронзовым призёром чемпионата Европы 2013 года, серебряным призёром командного чемпионата мира 2015 года, победительницей финала Гран-при сезона-2014/2015, чемпионкой России 2013 года.