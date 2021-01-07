Шведский фигурист назвал риски нынешнего возрастного ценза для фигурного катания в России

Шведский фигурист Николай Майоров поделился мнением о призывах поднять возрастной ценз в фигурном катании.

«Поддерживаю ли я повышение возрастного ценза? Нельзя называть детей, которые ещё даже биологически не выросли, сеньорами. Когда я начинал смотреть фигурное катание, молодые фигуристы занимали места в топ-3, а когда им становилось 15-16 лет, они пропадали. Приходили следующие, и повторялось то же самое. Год-два ребята показывают «вау», а затем их нет.

В возрасте 17-18 лет они начинают очень быстро расти и становится очень тяжело кататься. У меня было то же самое. Я выучил четверные прыжки, тройной аксель, а потом вырос за одно лето и растерял всю технику. Даже с перекидного падал. Но мы спокойно это пережили, потому что в Швеции нет такой высокой конкуренции.

А в России как раз получается, что старая элита подрастает и её «съедает» новая помладше. И так всё время. Думаю, что с русскими топ-3, которые прыгают четверные, будет то же самое – их «съедят» новые дети.

Поэтому я считаю, что переход во взрослые лучше сделать хотя бы с 17 лет. Не раньше и не позже. Иначе получается как-то неинтересно. Есть взрослые спортсмены, которые катаются лет 20. Приходят дети, берут их медали и уходят», — приводит слова Майорова «Спорт Бизнес Online».