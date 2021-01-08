«Вова выдыхает и вдыхает в меня своё восприятие любви…» Е. Тарасова — о новой программе

Российская фигуристка Евгения Тарасова, которая в паре с Владимиром Морозовым в декабре выиграла чемпионат России в Челябинске, рассказала о новой произвольной программе. Напомним, новая произвольная программа Тарасовой и Морозова поставлена под «Адажио» Томазо Джованни Альбинони.
Тарасову спросили, о чём новая программа и каков её сюжет.
«Мы встаём в начальную позу, и первое движение — Вова выдыхает и вдыхает в меня своё восприятие любви», — цитирует спортсменку пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.
«Это история о девушке, точнее, образе девушки, которая рядом, но нереальна, неосязаема. Это будто тень, к которой ты тянешься, которую пытаешься встретить, увидеть. Она всё время рядом, как сопутствующая звезда», — добавил Морозов.
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